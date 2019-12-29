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В Усть-Ижоре грабители совершили налёт на дом завхоза церкви 
Сегодня, 11:03
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IRINA_CHALKINA

В Усть-Ижоре грабители совершили налёт на дом завхоза церкви 

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По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в Усть-Ижоре грабители совершили налёт на дом завхоза церкви. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах. 

Как оказалось, 26 февраля, в полицию обратился 53-летний завхоз церкви Святого благоверного князя Александра Невского. Мужчина заявил, что воришки наведались к нему в дом около часа ночи. Грабители вскрыли стеклопакет и проникли внутрь. Злоумышленники забрали все драгоценности дочери завхоза церкви.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что анонимные "минеры" снова попросили на выход суды Петербурга.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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