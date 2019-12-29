По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в Усть-Ижоре грабители совершили налёт на дом завхоза церкви. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, 26 февраля, в полицию обратился 53-летний завхоз церкви Святого благоверного князя Александра Невского. Мужчина заявил, что воришки наведались к нему в дом около часа ночи. Грабители вскрыли стеклопакет и проникли внутрь. Злоумышленники забрали все драгоценности дочери завхоза церкви.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что анонимные "минеры" снова попросили на выход суды Петербурга.

Фото:Piter.TV