Службы проверяют суды на наличие взрывчатки.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что Анонимные "минеры" снова попросили на выход суды Петербурга. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Службы проверяют суды на наличие взрывчатки.

"Поступило сообщение о минировании Приморского районного суда. Вход закрыт. Службы на месте", —отмечает корреспондент.

Также "минеры" эвакуировали Петродворцовый и Василеостровский районный суды, Дзержинский, Смольнинский и Октябрьский районный суд.

Напомним, что что эвакуации судов, торговых комплексов и школ в Петербурге продолжаются уже 40-й день. Первые сообщения о "минировании" судов и о долге в 120 биткоинов поступили 28 ноября, это продолжилось на следующий день, а также 2, 3 и 4 декабря. Тогда даже поступали заявления о "дронах-убийцах" над Кремлем. Эвакуации затронули не только Петербург, но и Москву.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец пригрозил сжечь участкового живьем.

Видео:Piter.TV