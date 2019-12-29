Петербуржец пригрозил сжечь участкового живьем

Также аноним заявил о желании взорвать отдел полиции.

Вечером 25 февраля в Управление собственной безопасности петербургского полицейского Главка позвонил неизвестный и заявил о своих намерениях взорвать 24-й отдел полиции на проспекте Большевиков и сжечь участкового живьем. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Стражам порядка удалось вычислить телефон, с которого звонил аноним. Он зарегистрирован на 81-летнюю пенсионерку. Аппарат в момент звонка находился на улице Станюковича в Кронштадте. Днем ранее, 25 февраля, с этого номера также поступило три звонка. Злоумышленник пожаловался на конфликт и действия сотрудников полиции, однако тогда не высказал никаких угроз.

Полицейские установили, что звонил 55-летний уроженец Северного Кавказа, прописанный на проспекте Большевиков, неподалеку от 24-го отдела полиции. Однако по указанному адресу мужчина не проживает, его местонахождение не определено.

Зато известно, что 9 октября 2019 года кавказец был задержан на Народной улице за нарушение общественного порядка. Еще ранее, в декабре 2014 года, он привлекался к ответственности за применение насилия или угрозу применения в отношении представителя власти. Дело было в итоге закрыто.

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Фото: Piter.TV