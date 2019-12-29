Безработный мигрант надругался над двумя школьницами в Петербурге

Мужчина угрожал девочкам ножом.

В ночь на среду, 26 февраля, в Петербурге задержали безработного гражданина Узбекистана по подозрению в изнасиловании двух школьниц 15 и 17 лет. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Известно, что в службу "112" обратился мужчина и заявил об изнасиловании своей 15-летней падчерицы. По его словам, неизвестный преступник находится у дома №53 по Невскому проспекту. По указанному адресу выехала оперативная группа. По подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего мигранта, не имеющего регистрации в Петербурге и Ленобласти.

Позже поступило еще одно заявление от 39-летней гражданки Узбекистана. Она рассказала, что 29 января у дома №66 по проспекту Славы неизвестный изнасиловал ее 17-летнюю дочь. Мужчина угрожал школьнице ножом.

Задержанный прибыл в Россию 6 сентября 2019 года с целью работы. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

Ранее в Петербурге задержали водителя такси за секс с 15-летней школьницей в машине.

Фото: Piter.TV