В Петербурге задержали водителя такси за секс с 15-летней школьницей в машине

Он изнасиловал ее за то, что она не смогла оплатить проезд.

В Петербурге задержали таксиста, который подозревается в изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 24 февраля в полицию обратилась жительница деревни Старая Всеволожского района Ленобласти. Она рассказала, что таксист в салоне Kia Rio изнасиловал её дочь, так как у той не было с собой денег. Девочка хотела дойти до дома и взять нужную сумму, но водитель решил взять оплату другим способом.

Днем 25 февраля у дома 14 на Уральской улице оперативники задержали подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался 28-летний гражданин Таджикистана.

Житель Нового Девяткино около семи лет истязал свою дочь.

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