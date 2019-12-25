В Ленобласти таксист изнасиловал школьницу за то, что она не смогла оплатить проезд

Девочка обещала заплатить, когда они доедут до дома.

В ночь на 24 февраля в полицию Ленинградской области обратилась женщина деревни Старой. Она рассказала об исчезновении своей дочки, которая учится в 9 классе. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девочка находилась у своей подруги, с которой они поехали в деревню Озерки. После этого школьница решила вернуться домой на такси, но денег с собой у нее не оказалось. Девочка сказала водителю, что заплатит ему за проезд, когда они доедут до конечной точки.

После этого таксист пересел на заднее сиденье к девушке, начал лезть к ней под одежу, а потом стянул джинсы и изнасиловал ее. Сейчас мужчину ищет полиция.

Житель Нового Девяткино около семи лет истязал свою дочь.

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