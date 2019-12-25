Житель Нового Девяткино около семи лет истязал свою дочь

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В Ленобласти задержали 51-летнего безработного жителя Нового Девяткино, который, по версии следствия, около семи лет издевался над своей дочерью. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Полиция полагает, что мужчина истязал 15-летнюю дочь в период с января 2013 года по 2 января 2020 года. Издевательства происходили по месту жительства подозреваемого и потерпевшей.

Во вторник, 18 февраля мужчину задержали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что трубоукладчик изнасиловал коллегу в квартире на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV