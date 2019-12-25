Трубоукладчик изнасиловал коллегу в квартире на Московском проспекте

В полицию обратился муж потерпевшей.

В ночь на воскресенье, 16 февраля, в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу обратился мужчина и заявил об изнасиловании своей 27-летней жены. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, женщину, работающую инженером-конструктором на петербургском заводе, изнасиловал коллега в одной из квартир дома №224 на Московском проспекте.

Прибывшие по указанному адресу полицейские задержали 31-летнего мужчину, работающего трубоукладчиком на том же заводе. Потерпевшая написала заявление в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что петербурженке угрожают в соцсетях изнасиловать ее 4-летнюю дочку.

Фото: Piter.TV