Петербурженке угрожают в соцсетях изнасиловать ее 4-летнюю дочку

Женщина написала заявление в полицию.

Четырехлетнюю петербурженку пригрозили изнасиловать. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 13 февраля в полицию Колпино обратилась женщина, которая работает хореографом танцевальной студии. Женщина рассказала, что неизвестный ей мужчина в ВКонтакте прислал фотографию воспитанниц танцевальной студии, на которой была ее дочь 2015 года рождения. В тексте он написал, что хочет совершить насильственные действия сексуального характера в отношении этих девочек.

Мужчина был в сети 14 февраля около восьми утра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербуржец изнасиловал своего 7-летнего сына.

Фото: Piter.TV