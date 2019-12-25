Петербуржец изнасиловал своего 7-летнего сына

Мужчину разыскивают правоохранители.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что в Петербурге разыскивают мужчину, который изнасиловал собственного 7-летнего сына. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратилась мать ребёнка. Женщина заявила, что её бывший муж забрал из коррекционного детского сада для детей с задержкой развития на улице Седова их сына 2013 года рождения. После мужчина отвёз малыша к себе в квартиру и надругался над ним. Петербурженка уточнила, что они в разводе с мужем с 38-летним мужчиной более полутора лет не проживают вместе.

Мужчину разыскивают правоохранители.

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Фото:pixabay