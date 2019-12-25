В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что в Ломоносове студент открыл стрельбу из автомата Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
В полицию обратилась 46-летняя местная жительница, которую испугали выстрелы у дома № 2 на Краснопрудской улице. На месте происшествия найдены гильзы.
Как оказалось, стрелявшим оказался 20-лентий студент колледжа. У нарушителя изъяли охолощенный свето-звуковой автомат и несколько холостых гильз.
Возбуждено уголовное дело.
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Фото:pixabay
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