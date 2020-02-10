В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП

В соцсетях опубликовано видео с места ДТП.

Сегодня ночью, на 10 февраля, В Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП.

ТАСС сообщает, что под утро в понедельник в Лефортовском тоннеле столицы столкнулись 3 автомобиля. В результате массового ДТП пострадал один человек. Характер травм не уточняется.

Из-за ДТП движение по тоннелю было ограничено до 7 утра. Сейчас движение на данном участке полностью восстановлено.

Сегодня ранее: В Таиланде при столкновении двух катеров погибли 2 ребенка из России. Еще 22 российских туриста получили травмы. Видео момента столкновения.

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