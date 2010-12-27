Анонимы заминировали 43 петербургских торговых центра и пригрозили дронами со взрывчаткой над Кремлем

Под раздачу также снова попали районные и городской суды.

Вечер вторника, 3 декабря, снова накрылся волной анонимных угроз минирований. К эвакуировавшимся уже в четвертый раз за последнее время семи районным судам невольно присоединился Петербургский городской суд и 43 торговых центра в разных районах города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На этот раз анонимы не требовали 120 биткоинов, которые усердно запрашивали предыдущие три раза. 3 декабря неизвестные просто сообщили о минировании и вдобавок пообещали запустить над московским Кремлем "начиненные взрывчаткой дроны-комикадзе" (орфография авторов сохранена). Электронное письмо, однако, по-прежнему было связано с Константином Малофеевым. Его имя анонимы упомянули в конце сообщения с известным мусульманским выражением о боге.

В суды уже приехали службы, ведется осмотр помещений на наличие опасных предметов и веществ.

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