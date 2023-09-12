В Канаде из-за лесных пожаров сгорели 400 домов. Об этом сообщил телеканал CBC.
Инцидент произошел в провинции Саскачеван. Свои дома вынужденно покинули девять тысяч человек. Сильные лесные пожары сейчас также отмечены в соседних с Саскачеваном провинциях Альберта и Манитоба. Некоторые жители отказываются покидать свои дома. Для их эвакуации будут привлечены сотрудники полиции.
Ранее мы сообщали, что в Ярославле потушили пожар на производственном предприятии.
Видео: YouTube / CBC News Saskatchewan
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