Свои дома вынужденно покинули девять тысяч человек.

В Канаде из-за лесных пожаров сгорели 400 домов. Об этом сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел в провинции Саскачеван. Свои дома вынужденно покинули девять тысяч человек. Сильные лесные пожары сейчас также отмечены в соседних с Саскачеваном провинциях Альберта и Манитоба. Некоторые жители отказываются покидать свои дома. Для их эвакуации будут привлечены сотрудники полиции.

Ранее мы сообщали, что в Ярославле потушили пожар на производственном предприятии.

Видео: YouTube / CBC News Saskatchewan