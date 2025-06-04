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В Ярославле потушили пожар на производственном предприятии

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Площадь огня составила 400 квадратных метров.

В Ярославле потушили пожар на производственном предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 4 июня на проспекте Октября. Поступило сообщение о возгорании в производственном предприятии. Площадь огня составила 400 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 50 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Новой Москве потушили пожар в торговых павильонах.

Видео: МЧС России

Теги: пожар, производственное здание, ярославль
Категории: Лента новостей,

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