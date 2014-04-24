В Лобне эвакуировали школу из-за сообщения о минировании

Правоохранители разыскивают автора анонимного письма.

В Лобне эвакуировали школу №10 из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Московской области.

Инцидент произошел утром 6 мая на Лобненском бульваре. На электронную почту школы пришло сообщение с угрозой о минировании. К месту прибыли сотрудники полиции и кинологи. Проведена эвакуация обучающихся и сотрудников.

Позже стало известно, что взрывчатых веществ в школе не обнаружили. Учебный день продолжает по расписанию. Правоохранители разыскивают автора анонимного письма.

Ранее мы сообщали, что свыше 800 школьников пришлось эвакуировать в Петербурге из-за сообщений лжеминеров.

Фото: Piter.tv