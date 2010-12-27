Анонимы поделились "анонсом" эвакуаций. Сегодня прервутся уроки в 56 школах Петербурга

На город обрушится уже пятая волна сообщений о минированиях.

Неизвестные, которые уже пятый день нервируют Петербург эвакуациями и сообщениями о ложных минированиях, снова взялись за дело. В среду, 4 декабря, анонимы "анонсировали" эвакуации в 56 школах и гимназиях города, об этом сообщили в объединенной прес-службе судов Петербурга.

Сообщения о выводе школьников на улице пока не появлялись, зато не удалось спокойно поработать сотрудникам районных и главного городского судов. В некоторых из них уже началась эвакуация.

Неизвестные отметили, что продолжат беспокоить петербуржцев, пока предприниматель Константин Малофеев не вернет им долг в 120 биткоинов, "украденных с биржи WEX". В этот раз анонимы добавили в письмо упоминание бизнесмена Антона Немкина.

Напомним, что это уже пятая волна сообщений о минированиях в Петербурге. Первая прошлась по городу 28 ноября, четвертая – 3 декабря. Вчерашняя эвакуация приняла крупные масштабы: кроме торговых центров и судов в городе проверяли на наличие опасных веществ и предметов аэропорт и больницы.

Фото: объединенная прес-служба судов города