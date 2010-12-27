Эвакуирован 101 объект.

В среду, 4 декабря, в Северной столице продолжается массовая эвакуация. На этот раз анонимные "минеры" взялись за ТЦ, "Пулково" и больницы.

По данным правоохранителей, накануне в Петербурге эвакуировали 12 судов, 27 медучреждений, 51 торговый комплекс, 3 станции метрополитена, Пулково и 7 вокзалов. В итоге неизвестные "заминировали" 101 объект. Отмечается, что на перечисленных объектах взрывных устройств не обнаружили.

Напомним, что неизвестные "взялись за минирование" ещё 29 ноября. Анонимы требовали вернуть биткоиновый долг, который якобы остался на бизнесмене Константине Малофееве. Сам предприниматель заявил, что не имеет отношения к происходящему. Проверки судов в четверг не выявили в зданиях опасных предметов и веществ.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура Петербурга заподозрила Фонд капремонта в мошенничестве на 7 млн рублей.

Фото:pixabay, объединенная пресс-служба судов