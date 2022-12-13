Путин призвал рассматривать дела участников СВО с учетом обстоятельств

Глава РФ рассказал о том, что суды должны ориентироваться не только на правовые аспекты.

Российский президент Владимир Путин призвал рассматривать дела участников специальной военной операции и их семей с учетом обстоятельств, а не только правовых аспектов. Соответствующее обращение глава государства сделал на совещании с представителями судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов страны.

Рассмотрение таких дел, таких вопросов должно вестись самым тщательным образом с учетом не только всех правовых аспектов, но и конкретных жизненных обстоятельств и ситуаций. Права должны быть защищены всей силой закона. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил о том, что в последнее время правительство принят ряд законодательных решений по социальной поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей. Необходимые поправки уже внесены в процессуальное законодательство. Речь идет о приостановке судопроизводства, если человек находится в зоне СВО, в составе воинских формирований или составе Вооруженных сил РФ, выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения.

Путин объяснил причины неисполнения решений ЕСПЧ в России.

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