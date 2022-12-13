Путин объяснил причины неисполнения решений ЕСПЧ в России

Глава РФ призвал защищать интересы граждан страны национальными механизмами.

Российский президент Владимир Путин объяснил причины неисполнения решений ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека) в России. В ходе выступления на совещании перед судебными органами власти глава государства отметил, что постановления международной инстанции являются политизированными и предвзятыми. Такую ситуацию для судебной власти глава РФ считает абсолютно неприемлимой.

Отдельные вердикты этого суда стали носить откровенно политизированный характер... такая политизированность существовала давно... в последнее время просто приобрела неприемлемый характер. Владимири Путин, президент РФ

Российский лидер также сказал коллегам о том, что думал о последствиях выхода страны из Совета Европы и ЕСПЧ. Он призвал в любом случае продолжать обеспечивать защиту национальных интересов и интересов граждан. Владимир Путин считает, что государственная судебная система за счет применения национальных механизмов, способна выполнить данную задачу.

Путин заявил о важности законодательной гарантии для предпринимателей.

Фото и видео: Kremlin.ru