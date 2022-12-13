Путин заявил о важности законодательной гарантии для предпринимателей

Глава РФ призывает улучшать инвестиционный климат в стране.

Российский президент Владимир Путин считает, что в текущих условиях западного санкционного давления на страну от государства требуется обратить внимание на законодательные гарантия защиты местных предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ. Лидер РФ напомнил коллегам о том, что судебные органы власти всегда использовали правоприменительную практику ради формирования благоприятного климата для бизнес-индустрии и инвестиций.

Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России это особенно актуально. Владимир Путин, президент РФ

Путин оценил работу морской пехоты.

Фото и видео: Kremlin.ru