Он подчеркнул, что бойцы морской пехоты успешно выполняют поставленные задачи и героически сражаются.

Президент России Владимир Путин оценил работу морской пехоты. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Фрагмент выступления российского лидера опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По словам Путина, морская пехота работает как следует. Он подчеркнул, что бойцы морской пехоты успешно выполняют поставленные задачи и героически сражаются. Также президент добавил, что речь идет о бойца Тихоокеанского и Северного флотов.

Ранее Путин поручил направить 15 миллиардов рублей на перевод котельных с мазута на биотопливо.

Фото: kremlin.ru