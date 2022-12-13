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Путин оценил работу морской пехоты
Сегодня, 14:24
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Путин оценил работу морской пехоты

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Он подчеркнул, что бойцы морской пехоты успешно выполняют поставленные задачи и героически сражаются.

Президент России Владимир Путин оценил работу морской пехоты. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Фрагмент выступления российского лидера опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По словам Путина, морская пехота работает как следует. Он подчеркнул, что бойцы морской пехоты успешно выполняют поставленные задачи и героически сражаются. Также президент добавил, что речь идет о бойца Тихоокеанского и Северного флотов.

Ранее Путин поручил направить 15 миллиардов рублей на перевод котельных с мазута на биотопливо.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, морская пехота, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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