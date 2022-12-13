Путин поручил направить 15 миллиардов рублей на перевод котельных с мазута на биотопливо

Глава РФ рассказал о новых мерах поддержки бизнеса.

Российский президент Владимир Путин поручил правительству направить 15 миллиардов рублей на перевод муниципальных котельных с мазута на биотопливо. Эта задача должна быть реализована за следующие два года. В ходе оперативного совещания с членами кабинета министров глава государства пояснил, что требуется предусмотреть меры поддержки отрасли, производителей оборудования.

В ближайшие два года выделить дополнительно не менее 15 млрд рублей инфраструктурных и бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных. Имею в виду их перевод на топливные гранулы, пиллеты. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин подчеркнул, что источник выделения дополнительных денежных средств на указанные задачи существуют, о чем знает министр по финансам Антон Силуанов. Глава РФ подчеркнул, что говорит о таких ситуациях, при которых переход станет экономически обоснованным и целесообразным. По мнению лидера страны, властям важно фиксировать условия международных поставок на долгосрочную перспективу. Такие договоренности дадут жилижно-строительным компаниям обеспечить потребителям стабильные закупочные цены, а производителям биотоплива - обеспечит объемы сбыта.

Путин ожидает, что показатели ВВП за 2022 год будут лучше предварительных расчетов.

Фото и видео: Kremlin.ru