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В ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области погибли 7 человек
Сегодня, 8:24
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MShaffter

В ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области погибли 7 человек

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На дороге столкнулись микроавтобус и внедорожник.

Сегодня утром, 6 августа, в Рязанской области в ДТП погибли 7 человек, еще двое в больнице.

Сообщается, что авария произошла около 5 утра в Сасовском районе на трассе М-5. Не разъехались на дороге микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser. Уточняется, что микроавтобус выполнял частные перевозки людей. В результате ДТП погибли 7 человек, в том числе 1 ребенок. Еще два человека, мужчину и ребенка, срочно госпитализировали в больницу. Их состояние не уточняется.

На ликвидацию последствий аварии выезжали 3 единицы техники и 7 человек личного состава МЧС. Все обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее: В Саратовской области перевернулся автобус из Германии

Фото: HUE

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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