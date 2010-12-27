В Саратовской области перевернулся автобус из Германии

Сегодня утром, 5 августа, в Саратовской области перевернулся автобус, который следовал из Германии в Камышин.
Сообщается, что ДТП произошло на 376 километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград (Красноармейский район). По невыясненным на данный момент обстоятельствам, водитель допустил съезд с трассы и как следствие опрокидывание в кювет пассажирского транспортного средства.
В результате ДТП 6 человек, 4 взрослых и 2 ребенка, были доставлены в больницу. Их состояние не уточняется. Еще нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте, госпитализация им не потребовалась. Были ли среди пострадавших граждане Германии, информации на данный момент нет.
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Фото:ВК, Криминальные новости Рязани и других регионов
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