Зацепер устроил пожар и погиб на крыше "Сапсана"

На "Сапсане" Санкт-Петербург - Москва зацепер устроил короткое замыкание.

Зацепер забрался на крышу "Сапсана" и погиб.

Сообщается, что мужчине удалось забраться на крышу вагона поезда "Сапсан", который следовал из Санкт-Петербурга в Москву. Из-за зацепера возникло короткое замыкание, которое привело к возгоранию на крыше вагона в районе Твери. Поезд был остановлен на перегоне Тверь - Редкино, пожар был потушен. Поезд прибыл с опозданием почти в час.

Зацепер погиб. Его личность устанавливается. Следственные органы по данному факту ведут проверку.

Фото: Instagram/zapiski_komandirovochnogo