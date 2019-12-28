В Тюмени из-за пожара погибли трое детей

Один ребенок погиб сразу, еще двое скончались сегодня в больнице.

Число погибших при пожаре в Тюмени детей увеличилось до трех.

ТАСС сообщает, что ранним утром 30 сентября около 5 часов в СНТ "Малинка" в Тюмени произошел пожар. Из огня удалось вытащить троих детей. При разборе завалов выяснилось, что в огне погибла 4-летняя девочка. Дети дома были одни. Состояние детей оценивалось как крайне тяжелое, у них глубокие ожоги 55%, 60% и 65% поверхности тела.

Медики до последнего боролись за жизнь детей, но сегодня пришли печальные известия. Двое пострадавших детей в возрасте 6 и 11 лет скончались. За жизнь еще одного ребенка продолжают бороться, но прогнозы неблагоприятные.

По факту гибели детей на пожаре следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, пожар возник из-за неисправности в элктропроводке.

В настоящее время следственными органами проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а именно проведён осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Установлено, что родителей детей дома не было. Следователи проверяют условия жизни погибших детей. СУ СК РФ по Тюменской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео и фото:СУ СК РФ по Тюменской области