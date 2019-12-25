Ребенок разбился, упав с восьмого этажа дома в Сосновом Бору

Четырехлетний малыш выпал из окна и разбился насмерть.

25 июня в Сосновом Бору четырехлетний ребенок выпал из открытого окна дома на 8 этаже и скончался от полученных травм. Прокурор города Сергей Тихомиров лично отправился на место трагедии для участия в проводимых следственных действиях. Правовая оценка инциденту будет дана в ближайшее время.

Ранее утром 25 июня похожий случай произошел в Сланцах, а в Петербурге двухлетний мальчик выжил после падения с четвертого этажа на проспекте Стачек. 24 июня в Мурино в результате несчастного случая из открытого окна выпал и разбился 2-летний малыш. 22 июня трехлетний ребенок с травмами был доставлен в волховскую больницу из деревни Заполек после падения из окна квартиры на втором этаже. 22 июня в Калининском районе на Замшиной улице из окна дома выпал маленький ребенок. Утром 22-го июня ребенок выпал из окна дома на улице Глинки. 9 июня, в Невском районе Петербурга 2-летний мальчик забрался на подоконник и выпал в открытое окно. 7 июня в Выборге малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна. 5 июня на улице Красных Фортов малыш выпал из окна.

В связи с участившимися случаями падения детей из окон СК дал рекомендации родителям во избежание подобных инцидентов.

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