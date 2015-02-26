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На Замшиной улице из окна выпал ребёнок
Сегодня, 22:24
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На Замшиной улице из окна выпал ребёнок

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По предварительной информации, в момент происшествия родители ребенка находились в другой комнате.

Вечером 22 июня в Калининском районе на Замшиной улице из окна дома выпал маленький ребенок. Об этом сообщает портал "Мегаполис" со ссылкой на очевидцев. 

По окнами дома №52/2 петербуржцы обнаружили тело ребенка, которому на вид четыре года. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Однако, по словам очевидцев, ребенка спасти не удалось. Детали происшествия уточняются.

Ранее мы писали, что ребенок выпал из окна на улице Глинки.

Фото: Piter.tv

Теги: несчастный случай, падение из окна, ребенок
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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