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Ребенок выпал из окна на улице Глинки
Сегодня, 12:56
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Ребенок выпал из окна на улице Глинки

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Мальчик остался жив, его осматривают медики.

Утром 22-го июня ребенок выпал из окна дома на улице Глинки. На вид мальчику 5 лет, сообщил источник Piter.TV.

Инцидент произошел около 11 часов. Ребенок оказался на козырьке 4-го этажа. В момент происшествия с ним в квартире находились бабушка и старшая сестра. Местоположение родителей неизвестно. При внешнем осмотре медики переломов не зафиксировали, однако осмотр продолжился в медицинском учреждении.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как жители Купчино вызвали МЧС из-за плачущего у окна ребенка. Мама ушла на работу и оставила ребенка одного в квартире. 

Фото: Piter.TV

Теги: несчастный случай, падение из окна, ребенок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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