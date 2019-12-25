Ребенок выпал из окна на улице Глинки

Мальчик остался жив, его осматривают медики.

Утром 22-го июня ребенок выпал из окна дома на улице Глинки. На вид мальчику 5 лет, сообщил источник Piter.TV.

Инцидент произошел около 11 часов. Ребенок оказался на козырьке 4-го этажа. В момент происшествия с ним в квартире находились бабушка и старшая сестра. Местоположение родителей неизвестно. При внешнем осмотре медики переломов не зафиксировали, однако осмотр продолжился в медицинском учреждении.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как жители Купчино вызвали МЧС из-за плачущего у окна ребенка. Мама ушла на работу и оставила ребенка одного в квартире.

Фото: Piter.TV