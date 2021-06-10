Жители Купчино вызвали МЧС из-за плачущего у окна ребенка

Окно на третьем этаже было открыто. Прохожие переживали, что ребенок может выпасть.

Мама оставила 5-летнего ребенка одного дома. По словам очевидцев, он сидел у открытого окна и плакал. Чтобы избежать трагедии, местные жители решили вызвать сотрудников МЧС. Об этом 9-го июня рассказали в группе "Новости Купчино" в "ВКонтакте.

Инцидент произошел на Будапештской улице. По предварительным данным, женщина ушла в магазин. МЧСник залез в окно по маршевой лестнице. Пользователи "ВКонтакте" начали спорить о том, можно ли оставлять 5-летнего ребенка одного дома или нет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском районе 2-летний мальчик выпал из окна по недосмотру матери. Он живет на втором этаже.

Видео: ВКонтакте / Новости Купчино