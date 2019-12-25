В Невском районе 2-летний мальчик выпал из окна по недосмотру матери

Ребенка госпитализировали с травмами головы и ушибами легких.

В среду, 9 июня, в Невском районе Петербурга произошел несчастный случай, в результате которого травмировался 2-летний мальчик. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме №75 по Народной улице. Малыш, временно оставленный без присмотра матери, забрался на подоконник и выпал в открытое окно. В результате падения с высоты второго этажа ребенок получил черепно-мозговую травму, перелом височной кости и ушибы легких.

Ребенка госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Бокситогорске 2-летний малыш попал в больницу после падения со 2 этажа.

Фото: Piter.TV