В Бокситогорске 2-летний малыш попал в больницу после падения со 2 этажа

Ребенок продавил москитную сетку.

Следственный отдел по городу Бокситогорск разбирается в обстоятельствах травмирования 2-летнего ребенка. Малыш выпал из окна на втором этаже, продавив москитную сетку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ребенка госпитализировали в Пикалёвскую городскую больницу. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

Ранее жительница Самары выкинула свою маленькую дочь с балкона.

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