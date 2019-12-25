В Бокситогорске 2-летний малыш попал в больницу после падения со 2 этажа

Следственный отдел по городу Бокситогорск разбирается в обстоятельствах травмирования 2-летнего ребенка. Малыш выпал из окна на втором этаже, продавив москитную сетку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ребенка госпитализировали в Пикалёвскую городскую больницу. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.
Ранее жительница Самары выкинула свою маленькую дочь с балкона.
Фото: pixabay.com
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