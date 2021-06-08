Жительница Самары выкинула свою маленькую дочь с балкона

Она пыталась "воспитать" свою дочь, свесив ее с балкона шестого этажа.

Жительница Самары выкинула свою трехлетнюю дочь с балкона шестого этажа. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

По информации одного из сообществ социальной сети, женщина в воспитательных целях свесила дочь с балкона, держа ту за майку. Одежда не выдержала вес девочки, в результате чего ребенок упал и погиб.

В настоящее время Следственным комитетом РФ в отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России об убийстве малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Женщина задержана. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Городская прокуратура проводит проверку по факту убийства малолетнего ребенка.

Ранее в Новосибирске арестовали мужчину, который сбил ребенка на пешеходном переходе.

Видео: ВК/Подслушано | Самара