В Новосибирске арестовали мужчину, который сбил ребенка на пешеходном переходе

Водитель пытался проехать на красный сигнал светофора.

В Новосибирске арестовали водителя автомобиля, который сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом информирует портал "Новосибирск Онлайн".

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу. Водитель наехал на ребенка, который переходил дорогу по "зебре" с велосипедом. В результате инцидента, мальчик погиб. По данным пресс-службы ГИБДД, водитель автомобиля пытался проехать на красный сигнал светофора.

Водитель был арестован. Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса России о нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть несовершеннолетнего.

Накануне в Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. Пострадал пассажир такси.

Видео: ВК/Инцидент Новосибирск