В Москве произошло массовое ДТП

В российской столице на Кутузовском проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в ГАИ Москвы.
Сообщается, что в результате ДТП пострадал пассажир такси. Его осмотрели прибывшие на место аварии медики.
Информация о других пострадавших на данный момент отсутствует.
Обстоятельства и причины произошедшего ДТП выясняются.
Ранее в Удмуртии в ДТП с грузовиком погиб топ-менеджер "Удмуртнефти". По предварительной информации, ему стало плохо во время вождения, в результате чего его автомобиль выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с другим транспортным средством.
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