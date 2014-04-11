В Москве произошло массовое ДТП

В результате аварии пострадал пассажир такси.

В российской столице на Кутузовском проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в ГАИ Москвы.

Сообщается, что в результате ДТП пострадал пассажир такси. Его осмотрели прибывшие на место аварии медики.

Информация о других пострадавших на данный момент отсутствует.

Обстоятельства и причины произошедшего ДТП выясняются.

Ранее в Удмуртии в ДТП с грузовиком погиб топ-менеджер "Удмуртнефти". По предварительной информации, ему стало плохо во время вождения, в результате чего его автомобиль выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с другим транспортным средством.

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