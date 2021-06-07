В Удмуртии в ДТП с грузовиком погиб топ-менеджер "Удмуртнефти"

Обстоятельства ДТП выясняются.

В Удмуртии в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погиб заместитель генерального директора "Удмуртнефти" Александр Зеленин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

По предварительной информации, водителю стало плохо во время вождения, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовиком. Сообщается, что в транспортном средстве вместе с Зелениным находился шестилетний ребенок. Он отделался травмами и был отправлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мотоциклист протаранил припаркованный автомобиль на улице Савушкина в Санкт-Петербурге.

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