На трассе в Екатеринбурге водитель погиб в ДТП с лосем

"Опель" сбил лося, тот вылетел на встречную полосу и убил водителя "БМВ".

На трассе под Екатеринбургом лось стал причиной ДТП и смерти человека. Об этом пишет портал "Е1".

По данным СМИ, дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 7 июня. Автомобиль "Опель" двигался по трассе и совершил столкновение с лосем, который внезапно выбежал на дорогу из лесного массива. От сильного удара животное отлетело на встречную полосу и попало пол колеса "БМВ".

В результате ДТП погиб водитель второго транспортного средства и сам лось. Водитель "Опеля" получил легкие ушибы и порезы.

Ранее мы сообщали, что бывшая солистка Мариинки Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом.

Видео: ВК/Инцидент Екатеринбург