На трассе в Екатеринбурге водитель погиб в ДТП с лосем

На трассе под Екатеринбургом лось стал причиной ДТП и смерти человека. Об этом пишет портал "Е1".
По данным СМИ, дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 7 июня. Автомобиль "Опель" двигался по трассе и совершил столкновение с лосем, который внезапно выбежал на дорогу из лесного массива. От сильного удара животное отлетело на встречную полосу и попало пол колеса "БМВ".
В результате ДТП погиб водитель второго транспортного средства и сам лось. Водитель "Опеля" получил легкие ушибы и порезы.
Ранее мы сообщали, что бывшая солистка Мариинки Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом.
Видео: ВК/Инцидент Екатеринбург
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