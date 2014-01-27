Бывшая солистка Мариинки Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом

В Ломоносовском районе Ленобласти в автокатастрофе погибла народная артистка России Римма Волкова. Об этом сообщила пресс-служба администрации музыкальной школы имени Римского-Корсакова.
Человек большой души и тёплого сердца, Римма Степановна пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре.
пресс-служба администрации музыкальной школы имени Римского-Корсакова
С 1967 по 1993 годы Римма Волкова была ведущей солисткой Кировского театра. С 2000 года преподавала пение в Музыкальной школе имени Римского-Корсакова. Римма Волкова является народной артисткой России, награждена орденом Дружбы народов, орденом Почета.
По предварительным данным, артистка погибла в ДТП между деревнями Воронино и Лопухинка.
Фото: сайт музыкальной школы имени Римского-Корсакова
Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
А почему скрывают причину аварии ? Может она сама и виновата ?