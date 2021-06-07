Мотоциклист протаранил припаркованный автомобиль на улице Савушкина

На место происшествия прибыли две скорые и пожарная.

Утром 7 июня в Приморском районе Петербурга произошла серьезная авария с участием мотоциклиста. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом ДТП.

Как рассказали очевидцы, молодой человек на мотоцикле попал в аварию у дома №140 на улице Савушкина. На записи видно, как он обгоняет легковой автомобиль, а затем врезается в другой, припаркованный на обочине.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков. На месте происшествия заметили две скорые помощи и пожарную. О состоянии мотоциклиста ничего не сообщается.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Валерий Караулов

Видео: Piter.TV