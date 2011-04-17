Водитель Land Rover устроил показательную стрельбу в районе ЗСД

Он решил продемонстрировать своему товарищу пневматический пистолет и выстрелил по кустам.

В Петербурге задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу в районе ЗСД. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 6 июня. 57-летний водитель Land Rover решил продемонстрировать товарищу пневматический пистолет "Глетчер" и произвел пробный выстрел в сторону кустов.

Оружие и металлические шарики к нему были изъяты. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что житель Колпино устроил стрельбу из окна автомобиля.

Фото: Piter.TV