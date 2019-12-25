Житель Колпино устроил стрельбу из окна автомобиля

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Накануне, 3 июня, в полицию обратилась жительница Колпино и сообщила о стрельбе на пересечении Вознесенского шоссе и улицы Индустриализации. Женщина отметила, что неизвестный стреляет из окна иномарки "Пежо", передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Выяснилось, что мужчина стрелял около восьми часов вечера, подъезжая к подъезжая к железнодорожной станции "Колпино".

Полицейские задержали 33-летнего мужчину у дома №7к1 на Понтонной улице около двух часов ночи. При обыске обнаружился охолощенный пистолет. На нарушителя спокойствия составили административный протокол, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv