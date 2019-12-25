В Петербурге самокатчики сбили еще двух детей

У одного из пострадавших перелом лучевой кости.

В Петербурге еще двух детей сбили самокатчики. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне около часа дня у дома 21к1 по улице Федора Абрамова 4-летнюю девочку сбила девушка на самокате. В травмпункте медики зафиксировали у пострадавшей травмы ноги и рану губы. После оказания помощи ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

А около половины шестого вечера на улице Ильюшина женщина на самокате сбила 11-летнего мальчика. Ребенок получил перелом лучевой кости.

В обоих случаях решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Полиция ищет девушку и женщину, которые сбили детей на самокатах.

Ранее стало известно, что в Петербурге появится единый центр по вопросам аренды самокатов.

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