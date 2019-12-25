В Петербурге создадут Единый центр по вопросам использования арендованных электросамокатов

Будет создан "черный список" с именами нарушителей, которые не смогут арендовать самокат.

В Петербурге создадут службу, которая будет принимать обращения граждан по вопросам кикшеринга. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Накануне сотрудники ведомства провели совещание с представителями кикшеринговых компаний, обсуждалось регулирование работы сервисов аренды самокатов. Бизнесмены подтвердили, что скорость электросамокатов на центральных улицах города придется ограничить. Также самокаты не будут размещать на Дворцовой площади, упорядочат парковки у станций метро, около остановок общественного транспорта и в тех местах, где они могут мешать пешеходам.

В Смольном разрабатывают соглашение о соблюдении правил использования электросамокатов. В них пропишут требования к зонам парковки, информацию о штрафах и "черном списке" электросамокатчиков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что СК Петербурга возбудил уголовное дело в отношении компании по аренде электросамокатов.

Фото: Piter.TV