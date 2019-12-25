СК Петербурга возбудил уголовное дело в отношении компании по аренде электросамокатов

Ещё одно уголовное дело возбудили после наезда на писателя на Невском проспекте.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении компании по аренде электросамокатов, обвиняемая в совершении преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом в среду, 26 мая, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Петербургу.

По данным следствия, неустановленные лица из числа руководства одной из коммерческих компаний сдавали в аренду электросамокаты, правила управления которых не урегулированы на законодательном уровне. Так, с 13 по 14 мая этого года из корыстных побуждений руководство компании предоставили в аренду электросамокаты двум молодым людям в возрасте 20 и 21 год.

В пятницу, 14 мая один из молодых людей сбил петербуржца на Невском проспекте. Им оказался писатель Валерий Айрапетян. После чего молодые люди избили пострадавшего. Затем скрылись с места инцидента, а петербуржца госпитализировали.

Стоит отметить, что коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования, – говорится в сообщении.

На данный момент выясняются все детали произошедшего.

Ранее мы писали, что суд в Петербурге арестовал двух электросамокатчиков, которые избили прохожего.

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