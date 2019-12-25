На Невском проспекте самокатчики сломали три ребра писателю

На место инцидента прибыла полиция, но задержать агрессоров не удалось.

На Невском проспекте в ночь на 15 мая группа молодых людей на арендованных самокатах сбила двоих людей. Одним из пострадавших оказался петербургский врач и прозаик Валерий Айрапетян. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Валерий Айрапетян сделал замечание молодым людям, после чего был избит. На место инцидента прибыла полиция, но задержать агрессоров не удалось. Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, где врачи диагностировали у него переломы трех ребер.

По словам Ольги Маркиной, супруги писателя, худшее в этой ситуации - это бездействие. Ничего не решится, если не ограничат скорость или не сделают что-то другое.

Недавно мы сообщали, что Смольный планирует запретить самокатчикам ездить со скоростью выше 15 км/ч и парковать самокаты у станций метро. Такие ограничения петербуржцы восприняли позитивно: многие считают, что из-за самокатов на тротуарах создаются потенциально опасные ситуации.

Ранее Piter.tv писал, что в Смольном рассказали, кто будет контролировать новые правила для электросамокатов в Петербурге.

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