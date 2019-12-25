Петербуржцы поддержали регулирование скорости и парковки электросамокатов

Петербуржцы считают, что водители электросамокатов могут создавать опасные ситуации на тротуарах.

Смольный планирует запретить самокатчикам ездить со скоростью выше 15 км/ч и парковать самокаты у станций метро. Такие ограничения петербуржцы восприняли позитивно: многие считают, что из-за самокатов на тротуарах создаются потенциально опасные ситуации.

Всего в Петербурге сдают в аренду около 12,5 тысяч самокатов, а за последние два года в городе появилось около 9 кикшерингов. Самые популярные – Urent, Woosh и "Молния". За прошлый год водители мобильного транспорта 56 раз наехали на горожан – 61% из них связан с электросамокатами. Также в прошлом году зафиксировали первый смертельный случай в Невском районе.

Помимо этого Смольный хочет запретить оставлять электросамокаты в радиусе 15 метров от остановок общественного транспорта и станций метро, поскольку брошенные самокаты мешают свободному проходу. По словам главы комитета по транспорту Кирилла Полякова, администрация Петербурга уже договорилась с компаниями о реализации мер развития сервисов аренды самокатов.

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Фото: Piter.tv