Что делать, если в Петербурге развели мосты и вы не успели попасть домой

Piter.TV собрал в один материал все способы решить проблему.

Навигационный период для разводки мостов в Петербурге хотя бы раз в жизни, но ставил в неудобное положение многих горожан. Разводка переправ зачастую заставляет петербуржцев корректировать свои планы, чтобы успеть попасть домой, держать при себе график разводки или со всех ног бежать к мосту за пару минут до того, как его разведут. Как же быть, если вы все-таки не успели попасть на один из островов или центральную часть города? Piter.TV собрал в один материал все способы решить проблему.

Проложить маршрут по неразводным мостам

В Петербурге есть несколько неразводных переправ, связующих крупные части города. Например, неразводной мост Бетанкура, который соединяет Васильевский остров, Петровский остров и Петроградскую сторону. Переправа открыта круглосуточно, поэтому может стать спасением для жителей упомянутых районов.

Второй неразводной мост-спаситель это Большой Обуховский мост, который в обиходе называют попросту Вантовым. Переправа через Неву расположена на границе Невского района Петербурга и Всеволожского района Ленобласти, одна из развязок проходит между жилыми домами по Рабфаковской улице и проспектом Обуховской обороны, вторая – у Октябрьской набережной. По этому мосту можно попасть из Центрального и Адмиралтейского районов города в Невский, Красногвардейский, Калининский районов, Ленобласть и наоборот.

Выбраться с Петроградки на Крестовский остров можно по Лазаревскому мосту, который перекинут через Малую Невку в створе улиц Пионерская и Спортивная. С Петровского острова на Крестовский остров поможет перейти Большой Петровский мост, проходящий в створе улицы Савиной и Южной дороги.

В компанию вантовых мостов в 2021 году можно занести и разводной Ушаковский мост, который пока, по словам "Мостотреста", не разводится. Переправа перекинута через Большую Невку в створе Каменноостровского проспекта и улицы Академика Крылова и соединяет Каменный остров с Выборгской стороной.

Проложить маршрут по КАД или ЗСД

Бесплатная Кольцевая автомобильная дорога охватывает все районы города, правда, чтобы попасть домой, придется объезжать почти весь Петербург – на то дорога и кольцевая. КАД проходит по уже упомянутому Вантовому мосту (84 километр внешнего кольца), который связует Центральную часть Петербурга с Невским районом.

Мы с мужем как-то раз попали на развод мостов и объезжали по КАДу через весь город. Если на машине, то это не так страшно, просто долго. Ирина, петербурженка

Есть более быстрый, но дорогой вариант – Западный скоростной диаметр, который не охватывает город кольцом, а пересекает его. Проезд по ЗСД платный, каждая из пяти зон (КАД (ЮГ) – ул. Благодатная, ул. Благодатная – наб. Макарова, наб. Макарова – Шуваловский пр-т, Шуваловский пр-т – КАД (Север), КАД (Север) – Белоостров) стоит 200 рублей. Подробнейшая информация о всех въездах и съездах с ЗСД есть на сайте "Магистрали Северной столицы" или на любительских сайтах вроде "Платная трасса ЗСД: гид для водителей Петербурга". Карты и описание развязок помогут понять, где придется ехать и где лучше съехать с трассы на городскую дорогу, чтобы попасть в тот или иной район.

Попроситься на ночлег к знакомым или друзьям

Запасной вариант на случай, если денег на такси не осталось, пешком идти до дома далеко, а гулять холодно или мокро. Проблемой может оказаться отключенный телефон друга или его нарушенный сон в случае вашего неожиданного позднего звонка о спасении. Удачный расклад событий обеспечит вас крышей над головой на одну ночь. Не забудьте отблагодарить разбуженного приятеля утром.

Снять номер в хостеле или гостинице

Если попасть домой из-за разводки мостов не получилось, можно попробовать организовать ночлег в гостинице или хостеле. Посмотрите по картам или вывескам на зданиях вокруг, есть ли рядом с вами такие заведения. В случае наличия свободных номеров и коек вы сможете спокойно переночевать в тепле и дождаться первого утреннего транспорта до дома. Ночевка в хостеле обойдется в сумму от 300 рублей и выше, ночевка в гостинице или мини-отеле – от 800 рублей и выше.

Переждать в круглосуточном кафе или антикафе

Найти открытое в ночи заведение можно по картам на смартфоне, в поисковике достаточно вбить "круглосуточно" и посмотреть, есть ли такие варианты поблизости. Будьте внимательны, в некоторых кафе предусмотрены технические перерывы, например, с 4.00 до 5.00, в этот период времени находиться в заведении вы не сможете.

Если идти в нормальное заведение, не на Думскую, то там хорошо, немноголюдно. Мы так с друзьями летом ждали в кофейне открытия метро. Елена, петербурженка

В антикафе, вероятнее всего, таких перерывов не будет, но пребывание там выйдет дороже, поскольку суть антикафе – поминутная оплата. Одна минута, как правило, стоит 2-5 рублей, после определенного времени пребывания объявляется фиксированная цена. В некоторых подобных пространствах даже оборудованы комнаты отдыха, где можно вздремнуть в тишине.

Посмотреть на разводку мостов и погулять по городу

Раз уж переправы начали разводить прямо перед вашим носом, не упустите шанс посмотреть на процесс – это красиво. К тому же, летом Дворцовый мост становится "поющим" – как минимум один раз за сезон переправу разводят под музыку и световое шоу. Хорошая погода, белые ночи и приятная компания могут скрасить ожидание наводки мостов или начала работы общественного транспорта. Безопаснее будут именно прогулки компанией, поскольку ночью в городе могут повстречаться нетрезвые и агрессивные завсегдатаи баров или клубов.

Кстати, Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты разводят дважды за ночь, значит у вас остается шанс воспользоваться кратковременной наводкой переправ и выбраться на другую часть города.

Маршрут выбран, на чем добираться домой?

Первый вариант – на своих двоих. Правда, прогулочный шаг вряд ли будет кстати, если необходимо проделать путь с Васильевского острова в, например, Невский район. Посмотрите по картам, как долго вам предстоит идти, и в случае чего сделайте выбор в пользу транспорта.

Городской транспорт напрокат – это второй вариант. На данный момент петербуржцам доступны велосипеды Smartbike и электросамокаты компаний Whoosh, ZEVS и "Молния". Одна минута на велосипеде стоит 4 рубля по минутному тарифу, приобрести можно и абонемент на неделю или месяц, в которых получасовые поездки будут бесплатными, самокат же обойдется в 50 рублей за старт поездки и далее в 5-9 рублей за каждую следующую минуту. Оплачивать и брать двухколесный транспорт в аренду нужно через специальные мобильные приложения, об их установке на телефон лучше позаботиться заранее. Также необходимо, чтобы на другой части города, куда вы направляетесь, была парковка компании – только на ней можно оставить арендованные велосипеды и самокаты. Все парковки помечаются значками на карте в приложениях. Будьте внимательны: электросамокаты ограничены разрешенными зонами поездки, указанными в приложении. Если вы выедете за пределы такой зоны, транспорт даст сигнал об этом и даже заблокирует колеса.

Каршеринговый автомобиль – третий вариант. Чтобы пользоваться таким авто, вам необходимы водительские права, а также аккаунт в приложении той или иной компании по аренде автомобилей (в городе работают "Делимобиль", "Яндекс. Драйв", Rentmee, YouDrive). Зарегистрироваться в приложении, предоставив документы, и дождаться активации аккаунта стоит заранее – проверять и одобрять аккаунт могут до одного дня. Одна минута поездки на каршеринге стоит от 7 до 12 рублей в зависимости от компании, кроме того, пользуясь арендованной машиной, следует помнить, что для них предусмотрены разрешенные зоны для начала и завершения аренды. По картам в самих приложениях следует заранее посмотреть, где разрешены поездки на каршеринге, и где можно будет оставить машину, "сняв" ее с себя.

Четвертый вариант – такси. Водитель сможет выстроить маршрут по одному из неразводных мостов или предложит поездку по ЗСД. В любом из случаев путешествие будет ощутимо дороже дневной поездки: по словам горожан, в период разводки таксисты сильно задирают ценники.

Дешевле тысячи в период разводки не берут. Можно следить за графиком, мосты же сводят на какой-то короткий срок, в этот срок на такси можно проскочить. В это время таксисты резко снижают ценник, а потом опять накручивают. Алёна, петербурженка

А здесь мы оставим ссылку на материал о том, где следить за временем разводки и наводки мостов.

Фото: Piter.TV; скриншоты Google-карты