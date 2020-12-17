Петербуржцы смогут брать электросамокаты на прокат уже в марте

Некоторые компании уверены, что в конце марта, когда снег растает, можно начать сезон.

В четверг, 4 марта, компании по прoкату самокатов в Петербурге высказали предположили, что в конце марта уже можно будет начать сезон, сообщила "Фонтанка".

ZEVS и Whoosh уверены, что в конце первого месяца весны, когда сойдет снег и установится теплая погода, снова начнут работу, а вот "Молния" планирует вернуться к работе в апреле. Помимо этого Whoosh расширит парк: появится возможность взять самокат на прокат в разных районах города. Тарифы менять не планируют.

Молодая компания ZEVS пока не заявляла стратегию на будущий год, однако отметила, что планирует внедрить сидячую модель самокатов, чтобы отличаться от конкурентов. Отмечается, что самокаты этой компании обычно берут в прокат летом.

Ранее мы писали, что петербуржцы хотят пересесть на самокаты после повышения цен на проезд.

Фото: Piter.TV