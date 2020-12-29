Петербуржцы хотят пересесть на самокаты после повышения цен на проезд

Многие уверены, что чаще будут ходить пешком.

В субботу, 2 января, издание "Невские Новости" подвело итоги опроса, в котором горожане рассказали, как будут действовать после повышения цен на проезд.

Напомним, что теперь жетон в метро обойдется в 60 рублей, а билет в наземном транспорте – в 55.

В проведенном опросе участвовали более 1500 человек. 614 из них сообщили, что для экономии пользуются проездным билетом "Подорожник". Стоимость проезда по нему обойдется в 41 рубль в метро и 36 рублей в наземном транспорте. 162 человека пользуются "Единой картой петербуржца". 104 человека приобретут самокат, а вот 385 горожан планируют почаще ходить пешком. 73 человека отметили, что их вообще не волнует повышение цен, вероятно, они не пользуются общественным транспортом.

Ранее мы писали, что с 1 января в Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте.

Фото: "Невские новости", Piter.TV