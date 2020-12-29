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Петербуржцы хотят пересесть на самокаты после повышения цен на проезд
Сегодня, 14:03
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smirenny

Петербуржцы хотят пересесть на самокаты после повышения цен на проезд

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Многие уверены, что чаще будут ходить пешком.

В субботу, 2 января, издание "Невские Новости" подвело итоги опроса, в котором горожане рассказали, как будут действовать после повышения цен на проезд. 

Напомним, что теперь жетон в метро обойдется в 60 рублей, а билет в наземном транспорте – в 55. 

В проведенном опросе участвовали более 1500 человек.  614 из них сообщили, что для экономии пользуются проездным билетом "Подорожник". Стоимость проезда по нему обойдется в 41 рубль в метро и 36 рублей в наземном транспорте. 162 человека пользуются "Единой картой петербуржца". 104 человека приобретут самокат, а вот 385 горожан планируют почаще ходить пешком. 73 человека отметили, что их вообще не волнует повышение цен, вероятно, они не пользуются общественным транспортом. 

Ранее мы писали, что с 1 января в Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте. 

Фото: "Невские новости", Piter.TV

Теги: повышение цен на проезд, самокаты, социальный опрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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